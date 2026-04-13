Manuel Turizo estrena videoclip junto a los participantes de “El Desorden de Marko”

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El cantante colombiano, Manuel Turizo, vuelve a encender la escena musical urbana con el estreno de su nuevo videoclip “Sunset en la Sanse”, un tema incluido en su reciente álbum “Apambichao”.

El lanzamiento no solo destaca por su sonido fresco junto a Dálmata, sino también por la integración de los concursantes del reality show “El Desorden de Marko”, un elemento bastante inesperado para muchos.

"El Desorden de Marko" rumbeó con Manuel Turizo

El proyecto audiovisual fue filmado en una lujosa mansión ubicada en Miami, el mismo espacio donde se desarrolló durante 25 días la producción del programa creado por el influencer venezolano Marko.

Esta coincidencia no es casualidad, ya que el artista colombiano había visitado recientemente el reality y generó un vínculo directo con sus participantes.

Como resultado de ese acercamiento, Turizo decidió integrar a varios de los concursantes en el videoclip, dándole un aire auténtico, espontáneo y cargado de energía juvenil que encaja perfectamente con la temática de la canción.

Una noche sin control

El video de “Sunset en la Sanse” recrea una noche intensa de descontrol, fiesta y libertad, en la que los protagonistas viven una experiencia al límite dentro de un ambiente de lujo.

El sencillo, que forma parte del álbum “Apambichao”, destaca además por la química musical entre Manuel Turizo y Dálmata, consolidando una colaboración que mezcla lo clásico del reggaeton con sonidos actuales.

Entre los protagonistas que aparecen en el video destacan varios creadores de contenido venezolanos que han ganado popularidad en redes sociales. Entre ellos figuran Aigil Gómez, Emilio González, Michi Marín, Gerardo Arellano y La Mashi en USA.

Final de "El Desorden de Marko"

Uno de los momentos más comentados alrededor de este proyecto es la conexión con la gran final de “El Desorden de Marko”, celebrada el sábado 11 de abril, horas después de la grabación del videoclip.

El reality show, que mantuvo durante semanas la atención del público digital, llegó a su desenlace en una transmisión en vivo que generó gran expectativa en redes sociales, dejando como principal ganadora a Elsa Oseguera y en el segundo puesto al dominicano, Sr. Jiménez.

La final marcó el cierre de una etapa clave del programa, consolidándolo como uno de los formatos de entretenimiento digital más virales del momento.