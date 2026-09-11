Maluma llena de elogios al novio de Kendall Jenner luego de que los compararan

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano, Maluma, reaccionó con el característico humor de su tierra a los comentarios de quienes han puesto frente a frente su atractivo con el del actor australiano, Jacob Elordi, conocido por sus papeles en producciones como “Euphoria” y “Priscilla”.

Durante una entrevista con Los 40 Colombia, el artista paisa habló de Elordi y, lejos de esquivar la comparación, terminó reconociendo que el actor tiene lo suyo. Eso sí, Maluma también dejó claro que él tiene una carta que juega a su favor y es su esencia colombiana.

Maluma reconoce que es “demasiado pinta”

La conversación se tornó divertida cuando surgió el nombre de Elordi. Maluma no tuvo reparos en admitir que el australiano es un hombre atractivo y lo describió como “demasiado pinta”, antes de soltar una expresión muy colombiana para referirse a él: “el verdadero tumba locas”.

La frase llamó la atención de los seguidores, especialmente porque el propio artista cuyo nombre real es Juan Luis Londoño se tomó con naturalidad una comparación que en redes sociales ya había generado conversación entre sus fanáticas.

Pero la charla no quedó únicamente en quién es más atractivo. La diferencia de estatura también apareció sobre la mesa.

El “Jacob Elordi Criollo”

El paisa, cuya estatura ronda los 1,78 metros, reconoció que en ese aspecto el novio de Kendall Jenner tiene ventaja, pues el actor australiano mide cerca de dos metros. Sin embargo, el colombiano decidió convertir esa diferencia en otra oportunidad para presumir de sus raíces.

En lugar de intentar competir con la apariencia física del actor, Londoño se describió como el “Jacob Elordi criollo”, una manera de reivindicar su propia versión del galán, pero con sello colombiano.

Para explicar qué lo hace diferente, El reggaetonero recurrió precisamente a sus raíces e hizo referencia a elementos tan colombianos como la aguapanela y el chicharrón, utilizándolos como parte de esa identidad con la que se siente representado.