Así confirma Kendall Jenner su romance con el actor Jacob Elordi

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La vida sentimental de Kendall Jenner vuelve a ocupar titulares internacionales. Después de muchas especulaciones y apariciones discretas, la modelo estadounidense parece haber dado el paso definitivo para confirmar su relación con el actor australiano Jacob Elordi.

La evidencia llegó desde Japón, donde ambos fueron captados compartiendo una cena en un reconocido restaurante de Tokio. La imagen, difundida a través de las redes sociales del establecimiento, fue interpretada como la confirmación más clara hasta ahora.

La fotografía de Kendall Jenner y Jacob Elordi

En la imagen, Kendall Jenner y Jacob Elordi aparecen relajados y sonrientes durante una cena en Tokio, una escena que contrasta con el perfil reservado que ambos han mantenido respecto a sus relaciones personales.

Diversos medios internacionales coinciden en que esta es la prueba más contundente de un romance que venía gestándose lejos de los reflectores.

La instantánea fue tomada en el restaurante Udon Shin, un popular local japonés que compartió el momento en sus plataformas digitales, desatando una ola de comentarios entre fanáticos de ambas celebridades.

De Coachella a Tokio

Las versiones sobre una posible relación entre la socialité y el protagonista de “Euphoria” comenzaron a ganar fuerza durante la primavera de 2026.

Primero fueron vistos juntos en eventos privados relacionados con el festival Coachella. Más tarde llegaron reportes de una escapada a Hawái y encuentros en distintas ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de esos episodios ofrecía una confirmación definitiva.

El viaje a Japón parece haber marcado un antes y un después. Además de la famosa fotografía en el restaurante, la pareja también fue vista recorriendo distintos puntos de Tokio y disfrutando de algunos de los establecimientos gastronómicos más conocidos de la capital japonesa.

Una pareja que revoluciona Hollywood

La posible unión entre Kendall Jenner y Jacob Elordi no ha pasado desapercibida para la industria del entretenimiento. Ambos son figuras con enorme influencia mediática y cuentan con millones de seguidores alrededor del mundo.

Jenner ha mantenido relaciones altamente mediáticas en el pasado, incluyendo sus romances con Devin Booker y Bad Bunny. Por su parte, Elordi ha estado vinculado sentimentalmente con celebridades como Zendaya, Kaia Gerber y Olivia Jade.