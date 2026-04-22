Kendall Jenner y Jacob Elordi tendrían meses saliendo a escondidas

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El festival de Coachella sacó a luz uno de los romances menos esperados de la industria del entretenimiento, se trata de Kendall Jenner y Jacob Elordi, quienes tendrían meses saliendo.

Según Daily Mail, los famosos tienen un noviazgo discreto desde febrero de 2026 y han fortalecido su vínculo gracias a su estadía permanente en Los Ángeles.

“Llevan juntos un par de meses y todo va bien. Llevan saliendo juntos desde principios de febrero, así que ya hace tiempo”, contó una fuente del tabloide británico.

Asimismo, People confirmó la relación: “Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”.

Kendall y Jacob en Coachella

El rumor surgió después de ser visto juntos en una fiesta posterior al concierto de Justin Bieber en Coachella. Además, una fotografía tras batidores se ambos compartiendo en el mismo lugar disparó las sospechas de sus seguidores.

Ambos ya habían compartido escenario en distintos eventos públicos como en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair, sin embargo, se habían mantenido bajo perfil.

Kylie Jenner hizo de cupido

De acuerdo a los reportes de los medios internacionales, Kylie Jenner fue la responsable de unir a Kendall Jenner y Jacob Elordi, luego de asistir a las ceremonias de premios con su novio Timothée Chalamet.

Su acercamiento con el protagonista de "Frankenstein" del director Guillermo del Toro le permitió presentarlo ante su hermana. “A Kylie le gustaba y pensó que sería bueno para Kendall, así que le dijo: ‘¡Vamos, chica, sal con este chico ya!’”, comentó un informante.

Las primeras citas entre las celebridades se llevaron a cabo en la casa de ella cerca de Beverly Hills. Por ahora, no existe una declaración oficial de los involucrados.