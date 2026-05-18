Kendall Jenner captada con su nueva conquista en Hawái

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Kendall Jenner y Jacob Elordi continúan acaparando los titulares de la prensa, esta vez con una escapada a Hawái que refuerza el rumor de un posible noviazgo.

De acuerdo con la plataforma DeuxMoi, los tortolitos se hospedaron en el North Shore Preserve Resort, un lugar rodeado de naturaleza, costa y paisajes paradisíacos. La modelo y el actor compartieron un desayuno, así como una visita a la vinoteca local.

Testigos presenciales describieron una actitud de evidente cercanía y familiaridad entre ambos durante su estancia en la isla. Estos testimonios coinciden con el reporte de People en abril de 2026, cuando un informante cercano a los famosos confirmó que el contacto entre ellos no es reciente ni fortuito.

“Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, dijo la fuente a la reconocida revista.

Rumores de noviazgo

Kendall Jenner y Jacob Elordi han sido captados juntos en el mismo lugar desde inicios de año en eventos públicos, incluso compartiendo con el círculo cercano de cada uno. El acontecimiento más reciente fue en el festival de Coachella, donde el protagonista de “Frankenstein” disfrutó momentos junto a la familia y amigos de la modelo.

Aunque el romance no ha sido confirmado, allegados a las celebridades sitúan el inicio del romance a finales de 2025, cuando comenzaron a salir.