​"Lo hice sola": El dardo de Jennifer López a la paternidad de Marc Anthony

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La vida de Jennifer López atraviesa por una etapa de profunda transformación y orgullo por el logro académico de sus mellizos Emme y Max Muñiz, a quienes resaltó haber criado sola.

Durante una entrevista íntima y reveladora en el podcast SmartLess, JLo reconoció que, en gran medida, la responsabilidad de la crianza de los gemelos recayó sobre sus hombros.

"Es increíble. Y ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz. Es que… pensé: ‘Lo hiciste tú sola. Tuviste muy poca ayuda’", admitió.

Estas declaraciones surgen luego de la ausencia de Marc Anthony en la graduación de sus mellizos, evidenciando un posible distanciamiento entre padre e hijos.

Un logro académico y familiar

Los hijos de Jennifer y Marc alcanzaron graduarse de secundaria y ahora emprenderán un nuevo camino en sus vidas.

"Ambos entraron a todas sus universidades y ambos obtuvieron becas, y van a donde quieren ir", expresó la cantante en la entrevista.

En semanas recientes, medios de comunicación internacionales reseñaron el hito académico de Emme y Max, así como la ausencia del salsero en los eventos relacionados. En su lugar, la familia López presenció cada paso de los jóvenes.

Hasta el momento se desconoce la dinámica familiar de Marc Anthony y sus hijos con Jennifer López.