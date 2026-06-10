Jennifer López no pudo contener el llanto en la graduación de su hijo

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La cantante Jennifer López vivió por segunda ocasión la alegría de ver a uno de sus mellizos graduarse de secundaria; ahora fue el turno de Max, quien se embarca en una nueva aventura universitaria.

Algunos paparazis captaron a JLo hasta las lágrimas de emoción por ver el nuevo logro académico del gemelo. Las imágenes hablan por sí solas: madre e hijo se funden en un amoroso abrazo, mientras los sentimientos afloran.

Durante el acto de graduación destacó la presencia de la familia López. La señora Guadalupe y don David, padres de la intérprete, dijeron presente, así como su hermana Oskar, conocida anteriormente como Emme. Sin embargo, dentro de la foto familiar, la ausencia de Marc Anthony se hizo sentir.

La nostalgia invade a Jennifer López

En una entrevista para Jimmy Kimmel Live!, JLo aseguró que ha estado llorando "durante dos meses" por su pronta partida, pero que lo más importante para ella es que “sean felices, que vayan donde quieran ir y hagan lo que quieran hacer”.

Como madre, la cantante y actriz ha estado en cada etapa de crecimiento de sus mellizos y ahora lo ha dejado claro, pues a pesar de estar en la promoción de su nueva cinta de Netflix, Office Romance, tomó un tiempo para compartir y celebrar a Max.

Marc Anthony se pierde grandes momentos

Por otro lado, Marc Anthony ha estado ausente en los últimos triunfos de sus retoños. El salsero también faltó al acto de graduación de Oskar (Emme); sin embargo, durante el fin de semana festejó el baby shower de su hija con Nadia Ferreira.