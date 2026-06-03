Jennifer López habla públicamente de sus hijos tras supuesto cambio de identidad de Emme

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Mientras el nombre de Emme Muñiz acapara titulares por los rumores de una posible nueva identidad bajo el nombre de Oskar, la estrella Jennifer López, decidió centrar la atención en lo que realmente considera importante y son los logros y el crecimiento personal de sus hijos.

La cantante y actriz compartió recientemente la felicidad que siente al ver a sus mellizos dar un paso decisivo hacia su futuro académico, dejando claro que, más allá de cualquier especulación pública, su prioridad sigue siendo celebrar los éxitos de ambos jóvenes.

Así habló Jennifer López de Max y Emme

Durante una entrevista con el programa “Extra”, López no ocultó la emoción que siente al ver los resultados del esfuerzo de sus hijos durante años de estudio.

La intérprete de éxitos como “On The Floor” reveló que tanto Max como Emme fueron aceptados en todas las universidades a las que aplicaron y, además, lograron obtener becas académicas, un logro que calificó como motivo de enorme orgullo.

“¿Sabes? Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Los dos fueron admitidos en las cinco universidades a las que se postularon. Cada uno obtuvo una beca”, manifestó.

Según contó, el camino no siempre fue sencillo. JLo explicó que, sus mellizos enfrentaron desafíos relacionados con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), una condición que los llevó a desarrollar métodos de aprendizaje distintos y superar diversos obstáculos.

Aun así, aseguró que siempre admiró la determinación de ambos para cumplir sus metas. “Estoy muy orgullosa de ellos”, expresó la cantante al destacar no solo sus resultados académicos, sino también la calidad humana que han demostrado a lo largo de los años.

Los rumores sobre Emme y el nombre de Oskar

Las declaraciones de Jennifer López llegan pocos días después de que surgieran versiones sobre un posible cambio de nombre de Emme Muñiz.

La conversación comenzó tras viralizarse una publicación vinculada a estudiantes graduados de la Windward School, donde la joven de 18 años aparecía identificada como “Oskar Muñiz”.

En el mensaje también se mencionaban sus presuntos planes de estudiar teatro y artes visuales en la universidad Sarah Lawrence.

Aunque la publicación generó una ola de comentarios en redes sociales y medios de entretenimiento, ni Jennifer López ni su equipo han confirmado oficialmente que Emme haya adoptado ese nombre de manera pública.