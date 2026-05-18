Las últimas palabras de Arcángel sobre su próxima presentación en Venezuela

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Arcángel volvió a conectar con su público venezolano y encendió las redes sociales luego de aparecer en el estadio de béisbol Citi Field, ubicado en Nueva York, donde aprovechó para enviar un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El artista puertorriqueño, quien actualmente se encuentra inmerso en su gira internacional “La 8va Maravilla World Tour”, grabó un breve saludo dedicado a Venezuela que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

Arcángel da mensaje esperanzador a Venezuela

“Un saludito para Venezuela, pronto nos vemos. Te lo dije que iba a llegar el momento y llegó”, expresó el cantante, dejando abierta la posibilidad de un esperado regreso a la tierra de Bolívar

Sus palabras fueron suficientes para disparar la emoción entre fanáticos venezolanos, quienes desde hace tiempo esperan una presentación del intérprete de “Me prefieres a mí” y “Pa’ Que la pases bien”.

Recordemos que, durante años, el boricua ha sido uno de los artistas urbanos más críticos respecto a ofrecer conciertos en Venezuela. El cantante ha declarado en múltiples ocasiones que decidió dejar de presentarse en el país desde 2012, pese a que el terriorio era uno de sus mercados más fuertes.

Lo que dijo en marzo sobre Venezuela

La ilusión de sus seguidores venezolanos no comenzó ahora. En marzo, Arcángel ya había dejado pistas sobre una posible visita al país durante una transmisión donde aseguró que Venezuela estaba contemplada dentro de sus planes de gira.

Incluso diversos reportes señalaron que el artista contemplaba incluir al país dentro de su tour internacional, despertando expectativa entre el público. “No sé si puede decir esto, pero estén pendientes porque es muy probable que vayamos a Venezuela en esta vuelta”, dijo.

En ese momento no hubo confirmación oficial ni fechas concretas, pero sus recientes declaraciones desde Nueva York parecen reforzar la teoría de que su regreso estaría más cerca de lo esperado.