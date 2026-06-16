Lamine Yamal sorprende al publicar fotos con su novia tras su debut en el Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal sigue siendo uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. Aunque España solo consiguió el empate sin goles frente a Cabo Verde en su debut mundialista, el joven volvió a generar conversación en redes sociales tras mostrar imagen junto a su novia, Inés García.

La fotografía en la que también aparece el hermanito de Lamine, apareció horas después del encuentro disputado en Atlanta y rápidamente llamó la atención de los aficionados.

En medio de la decepción por el resultado, el atleta de 18 años encontró refugio en su círculo más cercano, evidenciando la importancia que tiene su familia en uno de los momentos más exigentes de su corta pero extraordinaria carrera.

El debut mundialista de Lamine Yamal y España

La selección española llegaba al Mundial como una de las candidatas a avanzar con comodidad desde la fase de grupos. Sin embargo, el empate frente a Cabo Verde sorprendió tanto a aficionados como a especialistas.

Lamine Yamal no fue titular debido a la recuperación de la lesión muscular que sufrió con el Barcelona durante el tramo final de la temporada.

El extremo ingresó en la segunda mitad y, pese a disputar apenas unos minutos, volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial.

Su entrada modificó el ritmo ofensivo de España y generó una reacción inmediata tanto en el estadio como entre los analistas deportivos.

Tras el encuentro, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a los seguidores de la Roja, recordando que el Mundial recién comienza y que el equipo mantiene intacto su objetivo de avanzar en el torneo.

Inés García es su gran apoyo

Una de las imágenes que más repercusión tuvo después del partido fue la presencia de Inés García en las gradas del Mercedes-Benz Stadium.

La influencer sevillana viajó hasta Estados Unidos para acompañar a Yamal en su primera Copa del Mundo. La relación entre ambos se hizo pública durante las últimas semanas después de varios meses de especulaciones, apariciones conjuntas y fotografías compartidas en redes sociales.

Desde que oficializaron su romance, Inés se ha convertido en una presencia habitual en los momentos más importantes de la carrera del futbolista. Tras el empate ante Cabo Verde, fue vista brindándole apoyo emocional en uno de los momentos de mayor frustración.

La creadora de contenido, de 21 años, ha construido una sólida comunidad digital gracias a publicaciones relacionadas con moda, belleza y estilo de vida, convirtiéndose en una de las influencers españolas con mayor crecimiento durante los últimos meses.

Junto a Inés también apareció Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal, quien se ha transformado en una figura habitual en la vida pública del futbolista.