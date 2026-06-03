El mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal por su romance con Inés García

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La historia entre Nicki Nicole y Lamine Yamal parecía haber quedado definitivamente cerrada. Sin embargo, un reciente gesto de la cantante argentina volvió a conectar sus nombres en la conversación pública luego de que el futbolista español oficializara una nueva relación sentimental.

La reacción de la artista tomó por sorpresa a seguidores y medios de entretenimiento, especialmente porque llega varios meses después de que ambos confirmaran el fin de su mediático romance.

El mensaje de Nicki Nicole que nadie esperaba

La atención se centró en Nicki Nicole después de que Lamine Yamal apareciera públicamente junto a Inés García, la joven influencer con la que el futbolista decidió dar un nuevo paso en su vida sentimental.

Lejos de ignorar la situación o mantenerse al margen, la cantante argentina envió un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores. “Nada, deseo que sea muy feliz”, respondió al ser cuestionada sobre el nuevo romance de su ex.

En ese sentido, Nicki optó por una reacción cordial y respetuosa, una postura que muchos interpretaron como una muestra de que la ruptura quedó atrás sin conflictos pendientes.

Las palabras de la intérprete llamaron especialmente la atención porque llegan después de semanas en las que el foco mediático estuvo puesto sobre la nueva etapa sentimental del jugador del FC Barcelona.

Una ruptura que estuvo rodeada de rumores

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal fue una de las más comentadas de 2025. Ambos hicieron pública su historia de amor a finales de agosto, cuando el futbolista compartió imágenes junto a la artista durante la celebración de su cumpleaños.

Meses después comenzaron las especulaciones sobre una posible separación. En ese momento surgieron versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte del jugador durante un viaje a Italia.

Sin embargo, fue el propio Yamal quien salió a desmentir esas versiones y confirmó públicamente que la relación había terminado por decisión de ambos.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad”, declaró el delantero español al referirse

La cantante también decidió pronunciarse cuando comenzaron a circular las versiones sobre una traición amorosa. De acuerdo con declaraciones difundidas posteriormente, Nicki respaldó la versión ofrecida por el futbolista y dejó claro que no existió una situación de engaño entre ellos.