Novia de Lamine Yamal “explota” tras críticas por su relación

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Si había dudas sobre la relación entre Lamine Yamal e Inés García, durante el concierto de Bad Bunny en España se terminó de confirmar el noviazgo. Sin embargo, luego de ser vistos juntos en la “casita”, las críticas cayeron sobre la influencer.

Los rumores de un amorío se dispararon luego de ser vistos juntos en la despedida de temporada del Barcelona, club donde juega el delantero español; tiempo más tarde, la joven pareja disfrutó siendo parte del evento de Benito.

Por su parte, Lamine compartió una fotografía de los dos y las críticas llovieron sobre la jovencita.

Inés García no se queda callada

A través de un video publicado en redes sociales, Inés, de 20 años, enfrentó las fuertes críticas en su contra.

“Convives con esto o te comen, y yo no voy a permitir que me coma gente que tiene tiempo de insultar a una persona de 20 años que no ha hecho absolutamente nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y no estoy jodiendo la vida de nadie”, indicó.

Además, añadió estar “superbién”; sin embargo, los comentarios por parte de los seguidores del futbolista le han afectado.

La española dejó claro que no tiene la intención de aclarar las difamaciones que se han hecho en su contra.

Cabe destacar que el número 10 del FC Barcelona ha exhibido su relación y se nota feliz con su nueva compañera.