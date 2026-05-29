Gerard Piqué y Clara Chía estarían listos para ser padres: lo que se sabe

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Todo parece indicar que Gerard Piqué y Clara Chía Martí quieren formalizar su relación y no precisamente con un matrimonio, sino con la llegada de un nuevo miembro a su familia que cambiaría el panorama de su polémico romance.

Según una información difundida por la periodista de espectáculos Mandy Fridmann, el exfutbolista y su pareja estarían atravesando una etapa mucho más seria y estable en su amorío, al punto de comenzar a construir planes familiares juntos.

Rumores sobre Gerard Piqué y Clara Chía

Las especulaciones comenzaron luego de que periodistas de entretenimiento revelaran que Piqué y Clara Chía supuestamente habrían tomado decisiones importantes sobre su futuro como pareja durante un reciente viaje a Venecia.

De acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos, ambos habrían conversado seriamente sobre ampliar la familia e incluso existirían reportes que apuntan a tratamientos de fertilidad y congelación de embriones desde hace aproximadamente un año.

“Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira”, comentó Fridmann. “Esto es un proyecto y en este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho”, añadió. Hasta ahora, ni Gerard Piqué ni Clara Chía han confirmado públicamente la información.

Una relación que sigue generando polémica

Desde que hicieron pública su relación en 2022, los españoles se han mantenido bajo una atención mediática constante, especialmente por el impacto mundial que tuvo la separación entre el exfutbolista y la cantante colombiana Shakira.

Aunque la pareja suele mantener un perfil más reservado, cada aparición pública o información relacionada con su vida personal rápidamente se convierte en tendencia.

Ahora, la posibilidad de un bebé vuelve a colocarlos en el centro de la polémica, tomando en cuenta que, sería el primero para la joven modelo, pero el tercero para Piqué, tras la familia que formó con Shakira y sus dos hijos Milan y Sasha.