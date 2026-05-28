Enrique Guzmán y sus reveladoras declaraciones sobre su nieta Frida Sofía

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La familia Guzmán-Pinal vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, Enrique Guzmán sorprendió al hablar abiertamente sobre el supuesto embarazo de su nieta Frida Sofía, uno de los temas que más especulación ha generado en las últimas semanas.

El cantante no solo negó los rumores, también ventiló un aspecto muy personal sobre la vida de Frida Sofía que, hasta ahora, se mantenía lejos del ojo público.

Enrique Guzmán contradice los rumores

Durante una entrevista reciente, Enrique Guzmán fue cuestionado sobre las versiones que apuntaban a un posible embarazo de Frida Sofía.

El rumor tomó fuerza después de que la influencer apareciera en un video junto a un hombre que le tocaba el vientre, provocando todo tipo de teorías entre sus seguidores.

Sin embargo, lejos de confirmar la noticia, el intérprete de “Payasito” aseguró que no cree que su nieta esté esperando un bebé y lanzó una frase que terminó dando de qué hablar.

“Creo que no es verdad”, afirmó el cantante al explicar que, según él, Frida Sofía no tendría interés en convertirse en madre. La declaración sorprendió porque, más allá de desmentir el supuesto embarazo, Guzmán dejó entrever detalles sobre las decisiones personales de su nieta.

Frida Sofía y relación con la familia Guzmán-Pinal

La tensión entre Frida Sofía y Enrique Guzmán no es nueva. En 2021, la hija de Alejandra Guzmán acusó públicamente a su abuelo de abuso, una situación que fracturó aún más la relación dentro de la dinastía Pinal.

Aunque durante años Frida Sofía mantuvo distancia con varios miembros de su familia, recientemente comenzaron a circular versiones sobre una posible reconciliación con Guzmán tras la muerte de Silvia Pinal.

Eso hizo pensar a muchos seguidores que las tensiones familiares podrían haber quedado atrás. Sin embargo, las nuevas declaraciones de Enrique Guzmán vuelven a colocar a la familia bajo los reflectores mediáticos.