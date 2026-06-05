LaLiga: Lamine Yamal es elegido como el mejor jugador del año

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El meteórico ascenso de Lamine Yamal ha alcanzado un nuevo hito histórico. LaLiga ha oficializado el reconocimiento al atacante del FC Barcelona como el Mejor Jugador de la Temporada, coronando así un año de ensueño tanto para el futbolista como para el club azulgrana.

El joven extremo ha sido una pieza fundamental en la consecución del título doméstico para el conjunto culé y ha deslumbrado a toda la competición con una eficacia estadística impropia de su edad.

A lo largo de los 28 encuentros que disputó en el campeonato, Yamal registró unos números impresionantes: 16 goles y 12 asistencias, consolidándose como el jugador más determinante y desequilibrante del certamen.

¿Rumbo al Balón de Oro?

Con este galardón, el atacante catalán se afianza como la gran estrella del presente y futuro del fútbol mundial. Su capacidad para romper líneas defensivas, visión de juego y frialdad frente a la portería lo han llevado a liderar un Barcelona que ha recuperado la gloria local de la mano de un talento generacional.

La distinción otorgada por LaLiga pone el broche de oro a una campaña en la que Lamine Yamal no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó con creces, demostrando que su evolución dentro del terreno de juego no tiene techo.

Por otro lado, también es importante mencionar que esto podría darle más mérito en las votaciones del Balón de Oro. Anteriormente, también estuvo cerca de quedarse con el trofeo, pero Ousmane Dembélé fue elegido como el mejor; por lo que, ahora la joya culé intentará tomar revancha.