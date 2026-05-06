La millonaria cifra que pide Angelina Jolie por su mansión en Los Ángeles

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La vida de Angelina Jolie parece estar entrando en una nueva etapa. La actriz sorprendió al mundo tras poner oficialmente en venta su impresionante mansión ubicada en Los Ángeles, una propiedad histórica vinculada a una de las figuras más emblemáticas del cine clásico.

Aunque la noticia generó revuelo, lo que más llamó la atención fue la alta suma de dinero que pide la también directora, quien con esta venta podría estar dándole inicio a su despedida de Hollywood y, posiblemente, de Estados Unidos.

La joya de Angelina Jolie sale al mercado

La exclusiva residencia valorada en 30 millones de dólares está ubicada en el prestigioso vecindario de Los Feliz, dentro de la reconocida comunidad privada de Laughlin Park. La mansión perteneció al legendario cineasta Cecil B. DeMille, considerado uno de los grandes pioneros de Hollywood.

La propiedad cuenta con más de 11 mil pies cuadrados de construcción, seis habitaciones, diez baños, casa de invitados, piscina, gimnasio privado, jardines enormes y vistas privilegiadas hacia las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith.

Además de su tamaño y lujo, el inmueble conserva detalles arquitectónicos clásicos que evocan la época dorada del cine estadounidense, algo que la convierte en una de las propiedades más codiciadas del mercado inmobiliario de celebridades.

La mansión llegó a su vida tras el divorcio

Angelina Jolie compró la residencia en 2017 por aproximadamente 24.5 millones de dólares, poco después de su mediática separación de Brad Pitt. Desde entonces, la casa se convirtió en el refugio principal de la actriz y sus hijos durante uno de los periodos más turbulentos de su vida.

Para muchos seguidores, la venta representa el cierre simbólico de una era marcada por el fin de ‘Brangelina’, una de las parejas más famosas y comentadas de Hollywood.

La propiedad también fue escenario de reuniones familiares, celebraciones privadas y momentos clave mientras Jolie enfrentaba largos procesos legales relacionados con la custodia de sus hijos.

Asimismo, surgieron especulaciones sobre un posible abandono de la actriz de Estados Unidos, tras el resurgimiento de unas antiguas declaraciones donde aseguraba que no planeaba quedarse en Los Ángeles por siempre.

También, en entrevistas anteriores, Jolie expresó su deseo de vivir en el extranjero una vez que sus hijos menores alcanzaran la mayoría de edad. Todo apunta a que ese momento finalmente llegó.