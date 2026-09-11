La insólita condición que puso Luis Miguel para cantar en el Festival de Viña del Mar

Luis Miguel no llegó al Festival de Viña del Mar de 2012 como un artista más. El llamado ‘Sol de México’ tenía una condición particular para subir al escenario de la Quinta Vergara en aquel entonces.

¿Qué quería Luis Miguel? Recibir un reconocimiento que ningún otro artista hubiera obtenido antes. La petición sorprendió al equipo del certamen y terminó dando origen a uno de los premios más especiales de su historia.

El episodio volvió a salir a la luz gracias a Eduardo ‘Fido’ Cabezas, exproductor del Festival de Viña del Mar, quien recordó las negociaciones que sostuvo con el equipo del cantante para conseguir su participación en aquella edición.

La condición que puso Luis Miguel

Según relató Cabezas en el pódcast “¿Por qué somos así?”, Luis Miguel quería que su presentación, con la que además celebraría sus 30 años de trayectoria, estuviera acompañada de un reconocimiento completamente inédito.

La solicitud no era precisamente sencilla, pues, el cantante pidió un premio que jamás hubiera sido entregado en la Quinta Vergara. Para el equipo del festival, aquello significó buscar una solución que estuviera a la altura de una de las figuras más importantes de la música latina.

‘Fido’ Cabezas contó que decidieron crear el galardón especialmente para él. Así nació la Gaviota de Platino, un reconocimiento que hasta ese momento no existía en el festival y que terminó convirtiéndose en una pieza histórica de Viña del Mar.

Así fabricaron el premio exclusivo para el 'Sol de México'

La idea debía pasar rápidamente del papel al escenario. Para hacer realidad el pedido de Luis Miguel, los organizadores recurrieron a Bronce Chile, empresa encargada de elaborar las tradicionales antorchas y gaviotas del Festival de Viña del Mar.

Su propietario, Elías López, recibió el encargo de crear esta nueva distinción, que finalmente fue entregada al cantante mexicano durante su esperada actuación.

Pero conseguir que Luis Miguel aceptara presentarse tampoco fue un trámite rápido.

Cabezas recordó que incluso viajó hasta Estados Unidos para negociar directamente con William Morris, la agencia que representaba al intérprete. La respuesta del equipo del artista tardó dos meses en llegar y durante ese proceso surgieron preguntas sobre detalles de la presentación.

Entre las interrogantes estaba si el espectáculo sería transmitido en vivo y si el boricua sería el encargado de abrir o cerrar el festival. La negociación también estuvo rodeada de las particulares condiciones que, según el exproductor, acompañaban al equipo del cantante.

Una de las preguntas que recibió fue si realmente existía una regla para quienes trabajaban con Luis Miguel y era la de no mirarlo directamente a los ojos. Cabezas confirmó que sí.

Una noche histórica en Viña del Mar

Finalmente, Luis Miguel subió al escenario de la Quinta Vergara el 22 de febrero de 2012, durante la edición número 53 del Festival de Viña del Mar. Su presentación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de aquella edición.

El artista recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, pero la gran sorpresa llegó con el reconocimiento que había motivado aquella particular negociación, la primera Gaviota de Platino de la historia del festival. Además, recibió las llaves de la ciudad de Viña del Mar.