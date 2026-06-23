Luis Miguel habría sido dado de alta, tras "favorable" operación

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Han sido semanas de rumores en las redes sociales sobre el estado de salud del cantante y compositor Luis Miguel. La prensa mexicana había estado informando que el intérprete de “La Bikini” estaba recluido en el Hospital Mount Sinai, en Nueva York.

Actualización de la salud de Luis Miguel

Sin embargo, parece que el novio de la española Paloma Cuevas ya habría abandonado el centro de médico, tras haber sido “sometido a una intervención”.

Los reportes en medios como la revista Semana, informan que “El sol de México” recibió el alta tras haber presentado una evolución favorable de salud y haber cumplido el tratamiento dictado por un reconocido cardiólogo, identificado como Valentín Fuster.

En este sentido, trascendió que el cantante de 56 años, ha contado con todo el apoyo de su pareja, y que tras su “dada de alta” del centro médico, fue trasladado a México, donde seguirá con toda la recuperación en privacidad y con mucha calma.

En su momento se conoció que “Luismi" canceló sus espectáculos por diversos países, al presentar una neumonía bilateral, que lo obligó a estar recluido en el Mount Sinai, en Nueva York.

“Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan”, informó El Economista en un artículo.

Una gran trayectoria

El cantante lleva más de 40 años al pie del cañón realizando giras, como la del 2023 en la que visitó 194 países en América y Europa, convirtiéndose en una de las giras más taquilleras de la historia, recaudando más de $367.4 millones de dólares, según datos de Billboard.