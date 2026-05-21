Farándula

Hijo de Luis Miguel pillado en un antro de México: "Se soltó el pelo"

El jovencito vivió momentos de diversión y baile con unos amigos en Acapulco 

Por

Elvis González
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 05:21 pm
Hijo de Luis Miguel pillado en un antro de México: "Se soltó el pelo"
Miguel Gallego y Luis Miguel / Cortesía
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Todo parece indicar que para Miguel Gallego, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, ya sería cosa del pasado esconderse de la prensa. Recientemente, el joven fue captado pasando momentos de diversión con un grupo de amigos.

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Miguel de nuevo visto

Fue en el programa mexicano “Ventaneando” que postearon un video del jovencito disfrutando en un antro llamado “Montana Bay” en Acapulco, México.

Miguel llevaba una camisa negra y el cabello suelto, muy al estilo de su progenitor en la época de juventud.

Las imágenes, tomadas por el reportero Hanzel Zárate, despertaron reacciones del público por la libertad que ahora tiene el hijo del “Sol de México”.

El nacido el 1 de enero de 2007 fue captado este año después de muchos años por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Los conductores del popular programa de farándula no tardaron en mencionar que Daniel tiene un espíritu muy libre y relajado en coleccionar bonitos momentos con sus amigos.

Salud de Luis Miguel

Las imágenes llegan tras los rumores de complicaciones de salud que estaría presentando el intérprete de “La Incondicional”, por presuntos problemas cardíacos.

Aunque hasta el momento el artista, ni su equipo han confirmado o desmentido la información, en un reportaje de “El gordo y la flaca” del miércoles 20 de mayo, aseguraron que Luis Miguel sigue recluido en un centro de Nueva York.

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