Luis Miguel hospitalizado: habría sido ingresado por complicaciones cardíacas

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Este 15 de mayo ha trascendido a los medios de comunicación que el “Sol de México”, Luis Miguel, se encuentra hospitalizado por una situación cardíaca, luego de una revisión médica. La información fue compartida por la reconocida cuenta de entretenimiento Chamonic.

Según información publicada por El Heraldo de México y suministrada por la especialista en espectáculos: “La novia de Luis Miguel lo llevó a una revisión, pero algo salió mal que tuvo que ser hospitalizado de emergencia”.

La situación médica se le atribuye a problemas cardíacos. Por su parte, también informó que el intérprete habría ingresado el lunes 11 de mayo a un centro médico en Nueva York, donde todavía se mantiene bajo observación.

Hasta el momento, su equipo no ha confirmado ni desmentido la noticia, por lo que se espera que en las próximas horas se pronuncien.