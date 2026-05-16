¿Qué pasó con Luis Miguel? Esto se sabe sobre su estado actual

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En las últimas horas trascendió a los medios de comunicación internacionales que Luis Miguel se encuentra hospitalizado en un centro médico en Nueva York por complicaciones cardíacas; sin embargo, hasta el momento, fuentes cercanas al ‘Sol de México’ se han mantenido en silencio.

La noticia fue compartida por Chamonic, una cuenta dedicada al entretenimiento, y, posteriormente, replicada en medios de comunicación como El Heraldo México y el programa El Gordo y La Flaca, los cuales, a través de un reportaje, compartieron más detalles del supuesto estado de salud del cantante.

Según información compartida, Luis Miguel fue ingresado desde el lunes 11 de mayo por una situación cardíaca. El artista no estaría solo; su novia, Paloma Cuevas, lo estaría acompañando mientras se mantiene bajo observación médica.

Club de fans responde

Mientras reina la incertidumbre por el estado de salud del ‘Sol de México’, desde la cuenta de Instagram de ‘Luis Miguel The Idol’, dedicada a la trayectoria artística del intérprete, hicieron un llamado de atención a todo el público y a la prensa, así como afirmaron que “Luis Miguel se encuentra en perfecto estado”.

“Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas de fans que, por favor, eviten difundirla, ya que son fake news. Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, pero les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial”, escribieron en un comunicado.

Además, agregaron en un comentario: “El señor Luis Miguel se encuentra en perfecto estado de salud. No hagan caso a noticias falsas y malintencionadas”. Ni sus representantes ni el exponente se han pronunciado al respecto.