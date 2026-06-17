Luis Miguel continúa hospitalizado en Nueva York tras delicada intervención

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La salud de Luis Miguel preocupa a sus fans tras confirmarse que, el cantante permanece hospitalizado en Nueva York mientras se recupera de una intervención médica que habría requerido atención especializada.

La información llega después que en el mes de mayo varias versiones apuntaran a una posible hospitalización que fue desmentida por personas cercanas al entorno del artista. Sin embargo, la información más reciente apunta a que el boricua sí se encuentra bajo supervisión médica.

Ingreso hospitalario de Luis Miguel

De acuerdo a los reportes difundidos por la revista Semana, Luis Miguel ha estado bajo un “estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad”.

No obstante, aseguran que, continúa recuperándose después de haber sido sometido a una intervención considerada delicada en un centro especializado en cardiología de Nueva York.

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte del cantante o de su equipo, diversos medios han coincidido en señalar que el intérprete de “La Incondicional” permanece bajo observación médica.

Las versiones que circulan indican que la atención médica estaría relacionada con problemas cardíacos que requerían una evaluación y seguimiento más exhaustivos.

Paloma Cuevas, pieza clave en su recuperación

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el papel que estaría desempeñando Paloma Cuevas durante este proceso.

Medios de comunicación aseguran que, la diseñadora española ha permanecido junto al cantante durante su estancia hospitalaria, acompañándolo prácticamente en todo momento mientras recibe los cuidados médicos.

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se ha consolidado de manera estable en los últimos años, por lo que es importante que, esté a su lado en este momento tan difícil que atraviesa ‘El Sol de México’.