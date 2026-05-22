Exasistente de Luis Miguel inicia pelea por una liquidación digna, tras años de servicios

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En medio de rumores de que Luis Miguel estaría recluido en un centro de Nueva York por problemas de salud, le llega una nueva polémica por parte de una mujer que estuvo años acompañándolo y ayudándolo en su carrera, se trata de Edith Sánchez Huerta.

Detalles de la denuncia

La mujer que trabajó por 25 años con el intérprete de “La Bikina” realizó una entrevista exclusiva con El País, exigiendo una liquidación digna por todos los años de su vida que le entregó al mexicano de 56 años.

Sánchez Huerta asegura que un día el artista la despidió sin darle una razón clara del por qué y sin pagar una liquidación por el tiempo de trabajado.

Afirma que tenía 31 años cuando comenzó a laborar con el “Sol de México”, dedicándose en cuerpo y alma a toda su carrera, y según olvidándose por completo de su familia y vida.

“No tuve derecho a vacaciones, no me casé, no tuve hijos, no pasé ninguna celebración con mi familia. Hasta el 2017 estuvo todo perfecto. Él siempre decía que yo era su única familia, que era como su mamá. Estábamos las 24 horas juntos”, comentó la exasistente.

En el año 2007 ella presentó cáncer y Luis Miguel se hizo responsable de todos los gastos de la enfermedad. Asegura que tras recuperarse y regresar a sus labores, no fue lo mismo.

En 2017 a Edith le regresó el cáncer, necesitando dinero y la ayuda del intérprete, a lo que según él jamás le respondió, negándose a pagar todo lo que le debía por los años de trabajo y "despedirla" sin un motivo.

El quiebre de la relación y presuntos malos tratos

“Yo trabajaba por el cariño, por el respeto y la admiración que le tenía a él. Yo nunca me cansaba, estaba muy contenta, me gustaba lo que hacía. Nunca pensé en el sueldo, sino en que cuando ya no quisiera trabajar, él me iba a liquidar bien”, dijo al medio español.

Admitió que hace algunos años fue contactada por el equipo del popular “Luismi”, para pagársele la cantidad $50.000 por los años de servicios, cifra que ella rechazó, tildando como una “miseria”.

Hasta el momento el artista y su equipo no se han pronunciado por las duras declaraciones.