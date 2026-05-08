La exigencia de 'Colate' a Paulina Rubio en medio de su disputa legal

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La disputa legal entre la cantante Paulina Rubio y su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como 'Colate', volvió a escalar tras nuevas exigencias económicas relacionadas con la educación y manutención de su hijo.

'Colate' no se la puso fácil a Paulina Rubio

El empresario habría solicitado que la artista cubra colegiaturas, viajes y otros gastos escolares que alcanzarían cifras cercanas a los 400 mil pesos mexicanos, en medio del proceso judicial por la custodia del menor.

De acuerdo con lo expuesto en el proceso, 'Colate' plantea que el hijo de ambos continúe su formación en un colegio exclusivo en Madrid, España, lo que implicaría colegiaturas elevadas y gastos adicionales de traslado y manutención.

Asimismo, defendió que el cambio de entorno sería beneficioso para el menor, aunque ha dejado claro que espera que la responsabilidad económica recaiga principalmente en la cantante.

Durante la audiencia, incluso se discutieron cifras de instituciones educativas que rondan montos altos en dólares, lo que rápidamente se traduce en cientos de miles de pesos mexicanos al cambio actual.

El centro del conflicto

Más allá del tema escolar, la disputa entre Paulina Rubio y Colate se mantiene en un punto crítico por la custodia del adolescente, de 15 años. Según los reportes del caso, ambos padres han expuesto diferencias profundas sobre dónde debe vivir el menor y bajo qué condiciones educativas y emocionales.

Colate sostiene que Andrea Nicolás no se encuentra bien en Miami y ha planteado alternativas de residencia en Europa, mientras que el equipo legal de la cantante ha defendido su permanencia en Estados Unidos.

En paralelo, también se han discutido supuestos adeudos de pensión alimenticia y otros gastos no cubiertos, lo que ha intensificado el tono de la batalla legal y mediática entre ambos.

El caso entre la intérprete de “Ni una sola palabra” y su expareja se ha convertido en uno de los más seguidos del entretenimiento latino, no solo por las cifras económicas en juego, sino por la exposición pública de un conflicto familiar que continúa sin resolución definitiva.

Hasta el momento, no hay una decisión final sobre la custodia del menor ni sobre la distribución exacta de los gastos escolares exigidos por el español.