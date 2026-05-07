Hijo de Paulina Rubio lanza delicada acusación en pleno juicio de custodia

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La batalla legal entre Paulina Rubio y su expareja Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como ‘Colate’, sigue dando de qué hablar luego del juicio que se llevó a cabo el pasado lunes 4 de mayo en un juzgado de Miami.

Durante la reciente audiencia judicial por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, salió a relucir una acusación que elevó la tensión entre ambas partes y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Andrea Nicolás en contra de Paulina Rubio

De acuerdo con lo revelado en corte, el adolescente habría señalado que su madre consume marihuana, una declaración que fue expuesta durante la segunda audiencia del proceso legal y confirmada por la guardiana legal del menor, Amber Glasper.

Sin embargo, también se aclaró ante el tribunal que, hasta el momento, no existe evidencia presentada que respalde formalmente dicha acusación.

En la actualidad, Paulina Rubio y ‘Colate’ mantienen uno de los pleitos legales más mediáticos del espectáculo latino, marcado por acusaciones cruzadas, tensiones familiares y constantes comparecencias judiciales.

La reciente audiencia celebrada en el Tribunal de lo Familiar de Miami se convirtió en un nuevo capítulo explosivo cuando la defensa del empresario insistió en cuestionar a la guardiana legal sobre las declaraciones del menor y la ausencia de una investigación formal sobre el tema.

Acusaciones sin pruebas

Aunque la declaración del hijo de la cantante generó titulares inmediatos, dentro del proceso judicial se enfatizó que las acusaciones continúan siendo solo eso: acusaciones.

Durante la audiencia se recordó que Paulina Rubio previamente se sometió a pruebas de sustancias, cuyos resultados no habrían arrojado rastros de drogas, debilitando así cualquier intento de convertir el señalamiento en una prueba concluyente dentro del caso.

Este detalle podría ser determinante en la estrategia legal de ambas partes, especialmente considerando que el bienestar del menor es el eje central del litigio.

No es la primera vez que la intérprete de “Ni una sola palabra” enfrenta polémicas vinculadas a su vida personal y familiar. Sin embargo, que una acusación de este calibre surja presuntamente desde el entorno de su propio hijo complica su panorama.