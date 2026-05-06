Paulina Rubio sufre un accidente durante el juicio por la custodia de su hijo

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La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como ‘Colate’, vuelve a la palestra luego de que el lunes 4 de mayo se celebrara un juicio en Miami por la custodia del hijo que tienen en común, Andrea Nicolás.

Fue durante la audiencia que, la cantante mexicana sufrió un accidente provocado por el estrés y el agotamiento que lleva a sus espaldas por el conflicto que vive con su exmarido y su hijo adolescente.

Paulina Rubio vive un intenso juicio

La audiencia, que ha captado la atención de medios internacionales, se desarrolla en medio de fuertes acusaciones y testimonios delicados sobre la dinámica familiar entre Paulina, Colate y su hijo de 15 años.

Según reportes difundidos por el programa “Ventaneando”, la azteca ya había llegado visiblemente afectada desde jornadas anteriores, presentando síntomas de malestar físico y evidente cansancio.

El estrés acumulado, las bajas temperaturas del recinto y la presión mediática habrían influido en la caída que sufrió la intérprete. Fuentes cercanas señalaron que, pese al susto, Rubio no sufrió lesiones graves y pudo continuar bajo supervisión.

“Ayer llegó toda agripada. Se tropezó en la sala... no se sentía nada bien. El aire de la sala era demasiado, hacía muchísimo frío y, bueno, pues soportando también toda la tensión del momento. Y hoy para colmo se cae dentro de la sala”, contó una periodista.

La custodia de Andrea Nicolás entra en fase decisiva

Más allá del incidente físico, el verdadero foco sigue siendo la disputa por el futuro de Andrea Nicolás, quien actualmente se encuentra en el centro de una compleja batalla legal.

Durante el juicio se han ventilado declaraciones sensibles sobre la convivencia del menor con ambos padres. Incluso trascendió que el adolescente habría manifestado interés en residir con su padre en España, un dato que podría influir significativamente en la resolución final del caso.

La situación ha generado opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios muestran respaldo a Paulina Rubio, mientras otros consideran que el caso evidencia un largo historial de conflictos familiares sin resolver.