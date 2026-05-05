Sorprenden al hijo de Paulina Rubio robando en un supermercado

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La vida personal de Paulina Rubio vuelve a ocupar titulares tras una nueva controversia familiar que surge en medio del inicio de su juicio contra su exmarido y la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Y, es precisamente, el menor de edad quien le está dando dolores de cabeza a la cantante mexicana y al empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, luego de haber sido señalado de participar en un robo dentro de un supermercado en Miami.

Hijo de Paulina Rubio en problemas

El episodio, registrado por cámaras de seguridad según reportes difundidos en medios de comunicación, habría ocurrido mientras el adolescente se encontraba acompañado por otros jóvenes.

Aunque se trata de un menor de edad, el caso no pasó desapercibido dentro del proceso judicial que actualmente enfrenta la familia.

La relación entre Paulina Rubio y Colate lleva años marcada por disputas relacionadas con la custodia y crianza de su hijo por lo que, este nuevo incidente habría elevado la tensión a un nivel inédito.

Batalla legal entre Paulina Rubio y Colate

Durante la audiencia de este 4 de mayo en Miami, el comportamiento de Andrea Nicolás fue incorporado como parte de la discusión legal sobre cuál es el entorno más adecuado para su desarrollo.

Según versiones surgidas en la cobertura del caso, el tribunal analiza tres posibles escenarios para el futuro del adolescente: permanecer con Paulina Rubio en Miami, mudarse a España con su padre o ingresar a un internado internacional.

La posibilidad del internado ha llamado especialmente la atención, ya que surge como una medida para alejar temporalmente al menor del ambiente conflictivo entre ambos padres.

La reacción de Paulina Rubio ante el escándalo

Fuentes cercanas al caso señalan que Paulina Rubio habría mostrado preocupación por la conducta de su hijo y por las repercusiones legales y mediáticas del incidente.

La cantante, conocida como ‘La Chica Dorada’, mantiene desde hace tiempo una postura firme sobre la disciplina del adolescente, aunque en el pasado también ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su dinámica familiar.

De hecho, en meses recientes la artista estuvo involucrada en otros episodios judiciales vinculados a presuntos conflictos domésticos y terapia familiar ordenada por autoridades estadounidenses.