La efusiva celebración de Kylie Jenner y Timothée Chalamet tras clasificación de los Knicks

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La fiebre por los New York Knicks alcanzó Hollywood y tuvo como protagonistas a Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una de las parejas más mediáticas del entretenimiento.

Los famosos acapararon todas las miradas durante la histórica clasificación del equipo neoyorquino a las Finales de la NBA 2026, un momento que no se vivía desde hace más de dos décadas y que terminó convirtiéndose en tendencia mundial.

¡Kylie Jenner y Timothée Chalamet festejaron!

Kylie y Thimothée aparecieron en primera fila del Rocket Arena de Cleveland para presenciar el contundente triunfo de los Knicks sobre los Cavaliers, una victoria que selló la barrida 4-0 en la final de la Conferencia Este y desató la euforia entre aficionados, celebridades y jugadores.

Desde el inicio del partido, las cámaras siguieron cada reacción de Timothée, reconocido fanático histórico de los Knicks, quien vivió el encuentro con intensidad absoluta. A su lado, Kylie no dejó de sonreír, abrazarlo y compartir gestos de complicidad.

El momento más comentado de la noche llegó tras el pitazo final. Con la clasificación confirmada, los estadounidenses celebraron efusivamente desde la zona courtside y protagonizaron un romántico beso que fue captado por las cámaras.

Las imágenes mostraron a ambos muy emocionados mientras el estadio explotaba de felicidad por el regreso de los Knicks a unas Finales de la NBA después de 27 años.

Timothée incluso bajó a la cancha para abrazar a integrantes de la franquicia neoyorquina y celebrar junto a otros fanáticos famosos como Spike Lee, Ben Stiller y Tracy Morgan.

Timothée Chalamet, el famoso fanático de los Knicks

Aunque suele ser reservado con su vida privada, Chalamet nunca ha escondido su pasión por los Knicks. El actor nacido en Nueva York ha asistido constantemente a partidos del equipo durante los últimos años y se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de la fanaticada.

De hecho, durante estos playoffs su presencia se volvió habitual en el Madison Square Garden y otros escenarios de la NBA. Incluso, semanas atrás llamó la atención al priorizar un partido de los Knicks sobre algunos eventos del mundo del espectáculo.

En esta ocasión apareció con una chaqueta negra inspirada en los Knicks y una actitud completamente desbordada por la emoción del resultado, mientras Kylie Jenner apostó por un look relajado con camiseta vintage del equipo, jeans holgados y accesorios de lujo.