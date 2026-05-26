NBA: ¡Imponentes! Por primera vez en el siglo los New York Knicks avanzan a la final

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Si había una franquicia que necesitaba con urgencia llegar a las finales de la NBA, luego de 26 campañas sin lograrlo (1999), esa era de los New York Knicks y lo mejor es que lo hicieron de forma imponente, tras pasarle la escoba a los Cleveland Cavaliers, llegando por primera vez en el siglo XXI a una instancia decisiva.

El conjunto neoyorquino dominó la llave en la final de la conferencia Oeste de principio a fin y no les dio tregua a sus rivales, incluso con la serie 3-0 a su favor, ganando el cuarto desafío por más de 35 puntos de diferencia (93-130).

Resumen:

Los Knicks impusieron autoridad desde el comienzo del encuentro con una ofensiva indescifrable, con la cual consiguieron anotar 38 puntos en el primer cuarto y no bajaron de los 30 aciertos en el resto de los periodos: 30 tanto en el segundo como en le tercero y 32 en el cuarto.

Asimismo, su defensa fue ajustando cada vez más, debido a que luego de aceptar 26 unidades en el primer cuarto, recibieron solamente: 23 en el segundo y 22 en cada uno de los últimos dos tramos.

Jalen Brunson fue el MVP

El más destacado, entre tantos jugadores que brillaron en la franquicia de New York esta noche fue el dominicano Karl-Anthony Towns, quien sumó 19 puntos en 26 minutos en cancha. Aunado a eso, tomó 14 rebotes para registrar un doble-doble, repartió tres asistencias, robó un par de pelotas y sumó un par de tapones, con una gran noche para él en ambos lados de la cancha.

No obstante, quien fue reconocido como el Más Valioso durante la corta serie fue Jalen Brunson, quien ha sabido ponerse este equipo "al hombro".

Ahora, la franquicia de los Kincks debe esperar por su rival, el cual saldrá de la serie entre San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, marchando hasta el momento igualados (2-2). Sin importar quien avance de esos dos posibles rivales para los Knicks, lucirá como favorito y si quieren terminar de dejar un sello sin igual en la historia, New York debe dar el batacazo final.