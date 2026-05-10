La Academia da un golpe sobre la mesa: así cambian las reglas de los Oscar

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La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas confirmó una serie de ajustes en los Premios Oscar que ya están generando polémica dentro de la industria.

Entre los cambios más comentados se encuentra una postura más estricta sobre la participación de la inteligencia artificial en las producciones, así como una revisión de los criterios de elegibilidad en varias categorías clave.

Según lo anunciado, las películas y guiones que aspiren a los premios deberán demostrar con mayor claridad su “autoría humana”, marcando un límite más firme frente al uso de herramientas digitales en la creación artística.

Cambios en los Premios Oscar

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la intención de la Academia de reforzar la idea de que los Oscar deben premiar el trabajo creativo auténticamente humano, alejándose de cualquier intervención que diluya la esencia del desempeño artístico.

En el caso de la actuación, se mantiene la exigencia de que las interpretaciones sean realizadas por personas reales y con consentimiento, lo que excluye cualquier tipo de desempeño generado o recreado por inteligencia artificial.

Este giro no solo afecta la competencia, sino que también abre un debate profundo en Hollywood sobre hasta qué punto la tecnología puede formar parte del proceso creativo sin reemplazar al artista.

La inteligencia artificial, en el centro de la polémica

El uso de la IA en la industria cinematográfica ha sido uno de los temas más controversiales de los últimos años, especialmente tras el surgimiento de proyectos experimentales y personajes digitales que han encendido las alarmas en sindicatos y gremios de actores y guionistas.

La Academia ahora busca trazar una línea más clara: los guiones deberán ser completamente humanos y las actuaciones deberán estar verificadas como interpretaciones reales, sin sustituciones digitales que alteren la esencia del trabajo actoral.

Con estas decisiones, la Academia envía un mensaje claro: la “apariencia” tecnológica no debe superar la “sustancia” humana en la premiación del cine.