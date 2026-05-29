Katy Perry llega a México con un concierto gratuito: Fecha y detalles

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La estrella del pop Katy Perry, sacudió las redes sociales al confirmar su inesperado regreso a tierras mexicanas. En esta ocasión, la intérprete se presentará de forma gratuita como la artista principal de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) en San Luis Potosí.

El anuncio fue realizado por la propia cantante a través de un video en sus plataformas digitales, desatando la euforia en sus fanáticos mexicanos.

Un espectáculo para el público mexicano

La cita para este concierto masivo está programada para el próximo 25 de agosto. Durante su mensaje, la estrella del pop enfatizó el compromiso que tiene con sus fanáticos latinoamericanos y prometió una velada inolvidable con una propuesta escénica fresca.

"Estoy realmente emocionada por este anuncio. Les dije que regresaría, y ahora lo haré. (...) Amarán este show. Es un nuevo show, mucho joymaxxing (microdosis de felicidad). Y realmente solo para ti, el fan, porque yo soy fan tuya", expresó la artista con notable entusiasmo.

Un cartel de talla internacional

La Fenapo confirmó que la edición de este año busca romper récords de asistencia. Además de la presencia estelar de Katy Perry, el festival gratuito contará con una cartelera multicultural que abarca diversos géneros musicales con artistas como Mötley Crüe, Yandel, Bizarrap, Kenia Os y Santa Fe Klan.