Justin Bieber y Harry Styles en la mira para el medio tiempo del Super Bowl 2027

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) ya comienza con los preparativos para lo que será el medio tiempo del Super Bowl 2027. Según información publicada por TMZ, la liga deportiva estaría manejando una lista exclusiva de artistas, entre ellos, Justin Bieber y Harry Styles.

Harry y Justin en la lista

El artículo asegura que ambos artistas figuran como los más opcionados por la compañía de entretenimiento estadounidense Roc Nation, propiedad del rapero Jay-Z.

Dicen que el esposo de Beyoncé e intérprete de grandes éxitos como “Empire State”, “Niggas in Paris” y “Big Pimpin”, es quien tiene la última palabra para elegir al artista que estará en el medio tiempo de 2027, a celebrarse en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el domingo 14 de febrero.

Sin embargo, TMZ destaca que una fuente cercana les informó que tanto Justin como Harry no estarían dispuestos a aceptar la propuesta de estar en uno de los escenarios musicales más importantes del mundo, que tuvo este 2026 a Bad Bunny.

“Nos han dicho que Justin y Harry aún no han recibido ninguna propuesta para el programa... y nuestras fuentes nos dicen que es poco probable que ambos acepten el trabajo si finalmente se lo proponen”, escribieron.

Otros artistas

Aunque la NFL no ha anunciado de forma oficial al artista principal para el espectáculo de medio tiempo, figuran otros nombres importantes como Miley Cyrus, Backstreet Boys, Ariana Grande y Drake.