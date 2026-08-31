El rumor que pone a Miley Cyrus en el centro de la herencia de Dolly Parton

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La muerte de Dolly Parton no solo dejó un profundo vacío en la música country, también abrió interrogantes sobre qué ocurrirá con el extenso patrimonio musical que construyó durante más de seis décadas.

Entre las versiones que comenzaron a circular tras su fallecimiento apareció una que involucra directamente a Miley Cyrus y “Jolene”, una de las canciones más famosas de la legendaria artista. La especulación sostiene que Cyrus habría heredado las regalías de este clásico.

¿Miley Cyrus se quedó con las regalías de “Jolene”?

La respuesta, por ahora, es que no está confirmado. La estrecha relación entre Miley Cyrus y Dolly Parton ha alimentado las especulaciones, especialmente porque la intérprete de “Flowers” fue una de las personas más cercanas a la estrella del country.

Parton fue elegida como madrina de Miley en 1992, cuando Billy Ray Cyrus se lo pidió, y desde entonces mantuvieron un vínculo que trascendió la familia para convertirse también en una alianza artística.

Dolly apareció en Hannah Montana, compartió escenarios con Miley y colaboró con ella en diferentes ocasiones. Una de sus conexiones musicales más recordadas está precisamente relacionada con “Jolene”.

Miley grabó su propia versión del tema para sus conocidas Backyard Sessions, convirtiéndola en una de las interpretaciones más populares de la canción entre las nuevas generaciones.

La relación de Miley y Dolly va mucho más allá de una canción

Aunque “Jolene” representa uno de los puntos más visibles de su conexión artística, la relación entre ambas fue mucho más profunda. Dolly Parton acompañó a Miley desde su infancia y se convirtió en una figura de referencia durante su crecimiento personal y profesional.

Las dos protagonizaron actuaciones memorables, entre ellas su presentación en los Grammy de 2019 y diferentes especiales televisivos. Incluso llegaron a colaborar en proyectos musicales de Parton, demostrando que su vínculo no se limitaba al parentesco simbólico.

Tras conocer la muerte de su madrina, Miley compartió un emotivo mensaje en el que dejó ver el enorme impacto que tuvo 'La reina del Country' en su vida. La artista describió la pérdida como profundamente dolorosa y recordó a Dolly como una presencia fundamental en su historia.

¿Qué pasará con el legado musical de Dolly Parton?

La pregunta sobre las regalías de “Jolene” forma parte de una interrogante mucho más amplia y es qué ocurrirá con el enorme catálogo musical y patrimonio que dejó Dolly Parton.

La cantante falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, dejando una trayectoria que incluye canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, además de una importante labor filantrópica.

Por ahora, cualquier afirmación sobre que Miley Cyrus heredó específicamente las regalías de “Jolene” debe tomarse con cautela. La cercanía entre ambas está ampliamente documentada, pero eso no significa que Miley sea automáticamente propietaria de los derechos de la canción.