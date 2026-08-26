Con un profundo dolor, Miley Cyrus se despide de su madrina Dolly Parton

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La muerte de Dolly Parton dejó un profundo vacío en la música country y, especialmente, en Miley Cyrus. La cantante de 33 años reaccionó al fallecimiento de su madrina con un emotivo mensaje dejando claro que el vínculo entre ambas iba mucho más allá de los escenarios.

Miley Cyrus rompe el silencio tras la muerte de Dolly

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, Tennessee. Su familia confirmó la noticia y, poco después, comenzaron a multiplicarse los homenajes de grandes figuras de la música y el entretenimiento.

Entre los mensajes que más conmovieron a los seguidores estuvo el de Miley Cyrus, quien recordó a la legendaria artista desde una perspectiva íntima.

Para la intérprete de “Flowers”, perder a Dolly significó despedirse de una mujer que estuvo presente en momentos importantes de su vida personal y artística.

“Mi corazón está roto. Siempre la amaré”, expresó Cyrus en su despedida, mientras evocaba el cariño que sentía por quien durante décadas llamó cariñosamente “tía Dolly”.

Una relación que comenzó mucho antes de la fama

La conexión entre Miley Cyrus y Dolly Parton nació en el entorno familiar. Parton era amiga cercana de Billy Ray Cyrus desde los años 90 y aceptó convertirse en la madrina de Miley cuando nació en 1992.

Dolly también acompañó a Miley durante su etapa en “Hannah Montana”, donde apareció como la tía Dolly, un personaje inspirado en la relación que ambas mantenían fuera de las cámaras. La legendaria cantante llegó a participar en varios episodios de la producción de Disney Channel.

Pero su influencia no se quedó en la televisión. Ambas compartieron escenario en distintas ocasiones y llevaron su conexión al estudio de grabación. En 2017, Parton participó en “Rainbowland”, canción incluida en el álbum “Younger Now” de Miley.

“Un ángel a mi lado”: el último recuerdo de Miley

En su despedida, Cyrus también recordó una de sus últimas conversaciones con Dolly. Según relató, ambas hablaron sobre música y transformación, dos temas que marcaron buena parte de la trayectoria de Parton y que también reflejan la evolución artística de Miley.

La cantante aseguró que continuará llevando consigo las enseñanzas de su madrina y que buscará honrarla a través de su propia música y de la manera en que enfrente la vida. Para Miley, Dolly no desaparece completamente, pues, permanece como una especie de guía y “ángel” a su lado.

“El sentimiento de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que siento que puedo compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y permanecerán allí: detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones”, expresó.

“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y que siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, agregó la artista.