Julián Gil se rompe al hablar de las fotos generadas con IA junto a su hijo

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La inteligencia artificial volvió a demostrar su alcance. Esta vez, unas imágenes generadas digitalmente mostraron a Julián Gil, Marjorie de Sousa y su hijo Matías compartiendo como una familia unida, una postal que en la vida real nunca llegó a consolidarse.

Las fotografías rápidamente se viralizaron en redes sociales, despertando curiosidad, nostalgia y debate entre seguidores que durante años han seguido la compleja historia familiar de ambos famosos. No obstante, Gil no tardó en reaccionar a las postales.

Julián Gil admite impacto emocional

Lejos de ignorar el contenido, Julián Gil decidió pronunciarse sobre las fotografías creadas con IA, dejando claro que las imágenes tocaron fibras sensibles.

“Duele ver cómo se usa la inteligencia artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen”, apuntó el también presentador de televisión.

Ver una representación de lo que pudo haber sido una dinámica familiar distinta junto a su hijo generó una mezcla de sentimientos en el actor, quien desde hace años ha manifestado públicamente su deseo de poder compartir más tiempo con Matías.

“Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad… por el bien de los tres. Con mucho cariño, les pido que se abstengan de hacer este tipo de publicaciones”, escribió Julián en el post publicado por una cuenta de entretenimiento.

La situación no pasó desapercibida entre usuarios, especialmente porque el conflicto legal y mediático entre Julián y Marjorie de Sousa ha sido uno de los casos más comentados dentro del entretenimiento latino.

Redes sociales reaccionan

Las imágenes generadas por inteligencia artificial dividieron opiniones. Algunos usuarios calificaron las fotos como “conmovedoras” y “la familia que muchos querían ver”, pero, otros cuestionaron el uso de tecnología para recrear escenarios emocionalmente delicados.

La publicación también reavivó la conversación sobre la prolongada distancia entre Julián Gil y su hijo, un tema que el actor ha abordado en múltiples entrevistas con evidente sensibilidad.

Para muchos seguidores, el caso expone cómo la inteligencia artificial ya no solo entretiene, sino que también puede abrir heridas emocionales y generar debates éticos sobre los límites de estas herramientas.