Jennifer López lanza dardo contra su exmarido Marc Anthony

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La actriz, cantante y empresaria estadounidense, Jennifer López, sostuvo una reciente entrevista para el popular podcast “SmartLess”, en la que fue muy honesta en hablar de la crianza de sus mellizos, Max y Emme, por la poca presencia que han tenido de su padre Marc Anthony.

Las declaraciones que han creado gran revuelo en las redes sociales, llegan días más tarde que el intérprete de “Flor Pálida” faltara a la graduación de su hija Emme Muñiz, lo que despertó una gran interrogante en el público sobre el por qué de la ausencia del boricua.

Las declaraciones de JLo

En la conversación, Jennifer reflexionó del trabajo que ha realizado desde que sus mellizos llegaron al mundo en el año 2008, siendo entregada a ellos a pesar de su carrera que abarca entrevistas, eventos, actividades, conciertos y grabaciones de películas.

La intérprete de “Una noche más” aseveró estar sola en la educación y crianza de sus pequeños, destacando sentirse muy bien con todo lo que ha realizado como madre.

“Ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz. Pensé: ‘Lo hiciste tú sola. Tuviste muy poca ayuda’", expresó sin nada de filtros.

Las palabras dejan un mensaje muy claro de cómo para López ha recaído la fuerte responsabilidad de criar a sus dos hijos, quienes están listos para comenzar una nueva etapa universitaria.

Aunque la estrella de 56 años no mencionó directamente a su exmarido, muchos han interpretado las palabras como una responsabilidad de madre en solitario.

Maternidad y salud

Para la conocida “Diva del Bronx” ha sido todo un desafío la maternidad, en especial luego de que sus hijos fueron detectados con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

En una entrevista realizada hace meses, López destacó que ambos han sabido vivir con el trastorno, asegurando que todos los días trabajan muy duro por mantenerse bien y estables.