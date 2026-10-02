¿Indirecta para Yailin? Su exnovio publica un mensaje tras verla con Anuel AA

Las redes sociales volvieron a poner la vida sentimental de Yailin La Más Viral bajo la lupa. Esta vez, el protagonista no fue directamente la cantante, sino uno de sus exparejas, quien compartió una breve pero contundente frase que rápidamente despertó sospechas entre sus seguidores.

¿Qué dijo el ex de Yailin?

En su canal de difusión en Instagram, Yoanki, el barbero conocido por haber vivido un fugaz romance con la reggaetonera, escribió: “La de hoy sí me dolió”, junto a un corazón roto.

Aunque el mensaje no menciona a Yailin ni identifica a una persona en particular, su publicación llega en un momento especialmente llamativo.

La dominicana acaba de protagonizar un encuentro con su exesposo, Anuel AA, y la actual pareja del cantante, Fabiana Buitrago, durante una salida nocturna en República Dominicana.

El encuentro de Yailin y Anuel

Yailin compartió en sus historias de Instagram imágenes de la noche en las que aparece junto a Anuel y Buitrago. En uno de los registros, los tres posan abrazados, mientras que otros videos muestran al grupo compartiendo en un establecimiento nocturno.

La escena llamó la atención debido al pasado sentimental de Yailin y Anuel, quienes estuvieron casados y son padres de Cattleya. Sin embargo, las imágenes difundidas no confirman ningún acercamiento romántico entre los dos artistas.

Precisamente por la coincidencia temporal, algunos usuarios comenzaron a relacionar el mensaje del exnovio de Yailin con las fotografías que circularon en redes.

¿Quién es el exnovio barbero de Yailin?

El mensaje también revive el romance que la intérprete de “Silla” mantuvo este año con Yoanki, un barbero y estilista dominicano de 25 años que se convirtió en su pareja después de sus mediáticas relaciones con Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.

La propia Yailin habló públicamente de la relación en mayo de 2026, cuando confesó que el joven la tenía “mala” y hasta conversó con él durante una transmisión de Planeta Alofoke.

Posteriormente, ambos fueron vistos juntos en República Dominicana, incluso en una iglesia cristiana. Pero la historia terminó pocos meses después.

En septiembre, ‘La Más Viral’ confirmó que había terminado con Yoanki y aseguró que fue ella quien tomó la decisión. Al explicar el motivo, se limitó a decir que “no me siento bien”.