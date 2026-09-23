Yailin ‘La Más Viral’ lanza una urgente petición tras nuevas amenazas

La situación que enfrenta Yailin ‘La Más Viral’ por una presunta extorsión volvió a generar preocupación luego de que el periodista de investigación Ramón Tolentino revelara nuevos detalles del caso y asegurara que la cantante está solicitando a las autoridades que ejecuten una orden de arresto relacionada con la investigación.

El pedido de la artista ocurre mientras, según las informaciones divulgadas, las amenazas no habrían cesado y ahora también estarían afectando a personas de su entorno cercano, incluida su hija.

Yailin asegura que vive bajo presión

Durante una intervención en el programa “Esto No es Radio Show”, Tolentino dio a conocer un mensaje de voz enviado por la intérprete, en el que manifestó su desesperación ante la situación y pidió a la justicia actuar.

“Estoy totalmente desesperada”, expresó Yailin, quien aseguró que tanto ella como sus amistades, familiares y su hija permanecen intranquilos mientras la orden de arresto no sea ejecutada.

La cantante también dejó claro que quiere que el proceso avance y que no está dispuesta a dejar el caso sin consecuencias. “Yo no quiero que esto quede así tampoco”, manifestó en el mensaje difundido por el comunicador.

¿Qué se sabe de la presunta extorsión?

El caso se originó a partir de una denuncia relacionada con la supuesta exigencia de dinero a cambio de evitar la divulgación de material íntimo.

De acuerdo con reportes sobre la investigación, Yailin habría transferido 300.000 pesos dominicanos como parte de las acciones destinadas a documentar el presunto delito.

Las autoridades investigan además el posible uso de una cuenta bancaria perteneciente a una mujer que, según la información difundida, habría sido utilizada por su expareja para recibir el dinero. La joven vinculada a la transacción ha negado conocer el supuesto propósito del depósito.

Una orden de arresto que todavía no se ejecuta

Tolentino afirmó que la defensa legal de Yailin habría confirmado la existencia de una orden de arresto emitida dentro del proceso que se tramita ante la Fiscalía del Distrito Nacional, con participación del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).

Sin embargo, según lo expuesto por el periodista, la medida todavía no habría sido ejecutada. Por ello, la cantante estaría solicitando a las autoridades que aceleren las actuaciones correspondientes.

El caso continúa bajo investigación y será el proceso judicial el que determine las responsabilidades