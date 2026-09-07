Yailin ‘La Más Viral’ revela que padece de una condición de salud desde hace un mes

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Yailin ‘La Más Viral’ volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de informar a través de su canal de difusión en Instagram que atraviesa desde hace varias semanas una molestia que afecta directamente su respiración.

Yailin ‘La Más Viral’ preocupa a sus fans

La intérprete de “Bing Bong” contó que lleva aproximadamente un mes sin poder respirar bien. “Ya hace un mes que no puedo respirar bien por un lado de la nariz... espero que pronto todo vuelva a la normalidad”, escribió la artista.

El mensaje, acompañado de un emoji que reflejaba preocupación y tristeza, despertó la atención de quienes siguen de cerca a la cantante.

Sin embargo, la artista no explicó públicamente cuál sería la causa del problema ni ofreció un diagnóstico médico, por lo que no existen elementos para determinar qué está provocando la dificultad respiratoria.

Yailin mantiene su carrera musical activa

Pese a esta situación, la llamada ‘Más Viral’ continúa vinculada a la escena urbana. Entre sus trabajos más recientes figura “JETSKI (FRIKI)”, estrenado en junio de 2026, además de otras producciones y colaboraciones que mantienen vigente su presencia en el género.

La cantante, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, alcanzó notoriedad internacional gracias a temas como “Chivirika” y posteriormente consolidó su presencia en el movimiento urbano dominicano.

En marzo de 2026 también estuvo en el centro de la atención mediática tras ser detenida en República Dominicana por un caso relacionado con la tenencia de armas. Posteriormente, un tribunal le concedió libertad condicional bajo fianza.