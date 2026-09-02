¡Hogwarts vuelve a abrir sus puertas! La serie de Harry Potter estrena nuevo tráiler

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HBO Max presentó un nuevo tráiler de la serie de Harry Potter, una de las producciones televisivas más esperadas de 2026, que llevará nuevamente a los espectadores hasta Hogwarts, pero con un elenco completamente renovado y una historia desarrollada a partir de los libros de J.K. Rowling.

La producción ya tiene además un nombre definitivo para su primera temporada y es “Harry Potter y la piedra filosofal”, el mismo título de la novela que dio inicio a la exitosa saga literaria en 1997.

Una nueva generación llega a Hogwarts

El nuevo adelanto permite volver a encontrarse con personajes que forman parte de la memoria de millones de fanáticos, aunque esta vez serán interpretados por rostros mucho más jóvenes.

Dominic McLaughlin asumirá el papel de Harry Potter, mientras que Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout interpretará a Ron Weasley.

Los tres toman el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes convirtieron a estos personajes en algunos de los más reconocibles del cine fantástico.

Pero el trío protagonista no estará solo. El reparto también cuenta con nombres de enorme trayectoria, entre ellos John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Hagrid.

También aparecen Lox Pratt como Draco Malfoy, Rory Wilmot como Neville Longbottom y Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

El estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2026, convirtiendo la Navidad en la fecha elegida para el regreso del joven mago a las pantallas.

La historia que marcó el inicio de Harry Potter

La primera temporada contará nuevamente cómo Harry descubre que es un mago y abandona la vida que conocía para comenzar sus estudios en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Allí conocerá a Ron y Hermione, formará una amistad que marcará toda su vida y comenzará a descubrir que detrás de su propia historia existe una amenaza mucho más grande.

La gran diferencia con las películas estará en el espacio disponible para desarrollar la historia. HBO plantea que cada temporada adapte uno de los siete libros de Rowling, permitiendo explorar con mayor profundidad acontecimientos, personajes y detalles que no tuvieron espacio anteriormente.

El rodaje de esta primera entrega comenzó en julio de 2025 y la producción está concebida como un proyecto de largo recorrido que podría extenderse durante aproximadamente una década.

Francesca Gardiner ocupa el puesto de showrunner, mientras que Mark Mylod participa como director y productor ejecutivo.