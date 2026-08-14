Hijos de Anuel AA protagonizan emotivo encuentro en Punta Cana

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Un momento familiar protagonizado por los hijos de Anuel AA consiguió tocar el corazón de miles de seguidores. Pablo Anuel Gazmey Cuevas, el hijo mayor del reguetonero, compartió imágenes junto a su pequeña hermana Cattleya durante un viaje a República Dominicana.

El encuentro ocurrió en Punta Cana, donde Anuel AA viajó acompañado por Astrid Cuevas, madre de Pablo, y el adolescente de 13 años. Durante la estadía, el artista también compartió con Cattleya, su hija de tres años, fruto de su relación con la cantante dominicana Yailin La Más Viral.

Pablo y Cattleya enternecieron las redes

El video publicado en la cuenta de Instagram de Pablo mostró la cercanía entre los dos hermanos y provocó una respuesta inmediata de los usuarios. En pocas horas, el clip superó los 253.000 “me gusta” y se acercó a los 5.000 comentarios.

Uno de los mensajes que más llamó la atención acumuló más de 3.400 reacciones. “Yo aquí llorando de la emoción al verlos juntos, es que hasta se parecen”, escribió una persona, reflejando el sentimiento que predominó entre buena parte de quienes reaccionaron al video.

La apariencia de los hermanos también se convirtió en uno de los temas más comentados. Aunque existe una diferencia de edad considerable entre ambos, varios seguidores encontraron similitudes en sus facciones y hasta bromearon con que parecen haber sido “hechos” por Anuel AA.

Astrid Cuevas y Yailin también recibieron elogios

Uno de los mensajes más destacados estuvo dirigido directamente a Astrid Cuevas: “Gracias por permitir este bonito encuentro”. El comentario celebró que los niños puedan compartir como hermanos más allá de cualquier diferencia que haya existido entre los adultos de la familia.

Yailin La Más Viral también recibió palabras positivas. Algunos usuarios resaltaron la forma en la que perciben a Cattleya y destacaron que la pequeña luce feliz y querida. Una publicación incluso calificó a Yailin y Astrid como “unas madres increíbles”.

El encuentro con Cattleya también llamó la atención porque Pablo ha demostrado cercanía con sus hermanas por parte de padre. El adolescente también ha compartido con Gianella y Emmaluna, por lo que algunos seguidores destacaron su actitud como hermano mayor.

La publicación recordó además que en marzo de este año, Pablo y Gianella tuvieron un reencuentro en Miami, coordinado por sus respectivas madres, Astrid Cuevas y Melissa Vallecilla. Aquel momento también provocó reacciones emotivas en las redes.