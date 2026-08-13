Hijo de Rob Reiner es acusado formalmente por el asesinato de sus padres

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Nick Reiner, hijo del reconocido cineasta y actor Rob Reiner, fue acusado formalmente por un gran jurado de Los Ángeles de asesinar a sus padres, quienes fueron encontrados muertos en su residencia de Brentwood en diciembre de 2025.

La nueva acusación incorpora un elemento especialmente grave, ya que, los fiscales sostienen que Nick habría esperado a sus padres antes de atacarlos, una circunstancia que puede tener importantes consecuencias en caso de que sea declarado culpable.

Nick Reiner acusado por el doble asesinato

La acusación fue emitida por un gran jurado del condado de Los Ángeles y posteriormente quedó desclasificada. De acuerdo con los documentos judiciales, Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, relacionados con las muertes de sus padres.

La investigación sostiene que Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron asesinados el 14 de diciembre de 2025 en su vivienda de Brentwood. Ambos murieron por múltiples heridas provocadas con un objeto cortante y las autoridades determinaron que se trató de homicidios.

Nick, de 32 años, fue detenido horas después de que se descubrieran los cuerpos y desde entonces permanece bajo custodia y sin derecho a fianza. El acusado se ha declarado no culpable de los cargos.

La acusación de que habría esperado a sus padres

Uno de los aspectos que más atención ha generado en esta nueva etapa del proceso es la incorporación de una circunstancia especial conocida en California como “lying in wait”, que puede traducirse como haber esperado o permanecido al acecho antes de cometer el ataque.

La Fiscalía sostiene esta acusación como parte de las circunstancias especiales del caso. Esta nueva imputación sustituye a la acusación presentada inicialmente después del arresto y podría reforzar la teoría de la Fiscalía de que existió una conducta deliberada antes de los asesinatos.

Además, la acusación contempla el uso personal de un arma mortal, específicamente un cuchillo, y el asesinato de más de una persona. Estas circunstancias son relevantes porque pueden abrir la puerta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso pena de muerte.

Sin embargo, esto no significa que Nick Reiner vaya a ser condenado a muerte. La Fiscalía todavía no ha decidido si solicitará la pena capital, por lo que esa posibilidad dependerá de las decisiones que se adopten durante el proceso judicial.

La acusación del gran jurado fue emitida el 20 de julio y permaneció bajo reserva hasta su publicación el 12 de agosto. Con este paso, el caso avanza hacia las siguientes etapas del proceso penal.

La próxima audiencia previa al juicio está prevista para el 15 de septiembre, una fecha que podría marcar otro momento importante en el camino hacia un eventual juicio contra Nick Reiner.