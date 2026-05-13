Hijo de Marc Anthony y Miss Universo 1993 debutará en las pasarelas

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Ryan Muñiz, hijo de Marc Anthony y la Miss Universo Dayanara Torres, se prepara para realizar su debut en la moda, como modelo de Casa de Campo Fashion Week 2026. Será en República Dominicana, donde el joven desfilará para importantes marcas.

El apoyo de una experta

El jovencito cuenta con el apoyo de su famoso progenitora, quien reveló en una entrevista para ¡Hola Américas! Que lo está ayudando en casa en su caminar y expresión, con el objetivo que tenga un debut exitoso que le abra las puertas a futuros proyectos en la industria.

“Hemos estado practicando mucho en casa, desde la pasarela hasta la confianza frente a la cámara. Más allá de lo técnico, hemos trabajado en que disfrute el momento y se sienta cómodo siendo él mismo", expresó la exreina de belleza.

Ryan posee una buena estatura, piel blanca y ojos azules como su madre, quien le dio a Puerto Rico la tercera corona de Miss Universo en 1993, en la Ciudad de México.

Como mentora y madre protectora, la puertorriqueña, ha brindado consejos importantes a su segundo hijo, como que siempre tenga los pies en la tierra, que sea cordial con las personas y disciplinado, para todos los sueños que tenga en la vida.

Un camino con sello propio

Ryan, que el próximo 16 de agosto pasado, celebrará su cumpleaños número 23, mantiene una visión firme sobre su futuro, con el deseo de forjar su propio camino en la moda, alejándose de la sombra de sus famosos padres.

En su perfil de Instagram Muñiz acumula 42,8 mil seguidores, con quienes comparte fotografías cargadas de estilo y el gran parecido que tiene con su madre.