Hija de Luis Miguel ofrece detalles de la salud de su padre

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La salud de Luis Miguel se convirtió nuevamente en tema de conversación después de que una publicación española asegurara que el cantante habría sido sometido a una delicada intervención cardíaca en Nueva York.

Ante la ola de especulaciones, fue su hija mayor, Michelle Salas, quien finalmente se pronunció sobre cómo se encuentra actualmente el artista.

¿Qué dijo Michelle Salas sobre Luis Miguel?

La modelo y creadora de contenido fue interceptada por periodistas durante un evento social realizado el jueves 3 de septiembre en Monterrey, México. Como era de esperarse, las preguntas sobre su padre no tardaron en llegar.

“Todo está muy bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar”, expresó. Aunque la prensa insistió en conocer más detalles debido a los rumores que han circulado durante las últimas semanas, Michelle evitó profundizar en aspectos médicos y en lo que sucede con su padre.

“Está descansando a gusto y preparándose para todo lo que está por venir”, agregó.

Recordemos que, Luis Miguel se ha mantenido alejado de los reflectores desde que culminó su extensa gira mundial a finales de 2024. Esa ausencia de apariciones públicas ha alimentado distintas versiones sobre su vida personal y su estado físico.

¿De dónde surgieron los rumores?

Las especulaciones aumentaron después de que la revista española Semana informara meses atrás que el intérprete de “La Incondicional” habría sido sometido a una operación cardíaca en el hospital Monte Sinaí de Nueva York.

De acuerdo con esa versión, el cantante habría evolucionado favorablemente después del procedimiento y posteriormente habría regresado a México junto a su pareja, Paloma Cuevas, para continuar con su recuperación.

Sin embargo, aquella información no fue confirmada ni desmentida directamente por Luis Miguel. En este contexto, las declaraciones de Michelle Salas representan una de las señales más claras provenientes de su círculo familiar sobre su estado actual.

Michelle no fue la única persona cercana al cantante que habló recientemente. Sandra García-Sanjuán, empresaria española, cofundadora del festival Starlite y amiga de Luis Miguel, también descartó que exista alguna razón para alarmarse.

Al ser consultada por los rumores sobre el supuesto problema cardíaco, García-Sanjuán aseguró que “no hay que preocuparse de nada” y afirmó que 'El Sol de México' “está perfecto”. También señaló que esa información había surgido meses atrás y reiteró que el artista se encontraba bien.