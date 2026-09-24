Hija de Daddy Yankee responde sin filtro a quienes juzgan su cuerpo tras ser madre

La maternidad de Jesaaelys Ayala González ha venido acompañada de críticas hacia su cuerpo por el radical cambio físico tras dar a luz a su hija Eira del Mar. En medio de la ola de comentarios, la hija de Daddy Yankee respondió sin filtro a sus detractores.

A través de un extenso video publicado en su perfil de Instagram, la creadora de contenido cuestionó que en pleno 2026 todavía haya personas dispuestas a señalar los cuerpos ajenos en redes sociales. Ayala fue diagnosticada con colestasis del embarazo, por lo que el parto se adelantó a la semana 36 de gestación.

“Estamos en el 2026, ¿qué hacemos hablando de cuerpos ajenos? Yo me quedo boba. ¿Cómo es que las mismas mujeres te dicen ‘estás hinchada, estás súper gorda’? ¡No me digas! ¡A quién le importa! ¿Cuándo van a entender que no todos los cuerpos son iguales? Por muchas de ustedes es que entran en depresión posparto. Basta ya, en serio, basta ya”, dijo con firmeza.

Jesaaelys, cómoda con su cuerpo

Más allá de los malos comentarios, Jesaaelys abraza su proceso de maternidad, así como el de su cambio físico. Aunque confesó tener días en los que se siente incómoda, recuerda que su transformación es parte del nacimiento de su bebé y no está dispuesta a convertir su cuerpo en el centro de esta etapa de su vida.

“Yo doy gracias a Dios que a mí estas cosas no me afectan porque, número uno, el cuerpo está así por mi hija, así que no me importa (…) sí hay días donde uno se siente horrible, pero después uno dice: ‘Yo estoy maternando y este es el tiempo en que esto me tiene que importar tres car...’ y que lo que me importe sea el proceso con mi hija”, expresó.

Tiempo al tiempo

La puertorriqueña recalcó que su figura puede cambiar en algún momento; sin embargo, su prioridad es otra en estos momentos. “Va a haber tiempo en que yo vuelva a eso y si no vuelvo, eso está súper bien también. Va a haber tiempo donde pueda estar en el gimnasio, hacer el detox de azúcar”, comentó.

Por último, hizo un llamado a las mujeres con un mensaje directo: “Ya basta de estupideces, las mismas mujeres que critican, ahí va tu marido a pegártela con la que tú críticas, con la fea, con la gorda. Ya, basta”.