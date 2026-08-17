Georgina Rodríguez presume cómo la despierta su esposo Cristiano Ronaldo

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Georgina Rodríguez ya comenzó a mostrar cómo transcurren sus primeros días como esposa de Cristiano Ronaldo, y lo hizo con una publicación que no tardó en llamar la atención de sus seguidores.

Después de una boda privada que mantuvo en expectativa a millones de personas, la modelo y empresaria compartió un vistazo íntimo y cotidiano de su nueva vida junto al futbolista portugués.

Así son las mañanas de Georgina y Cristiano

La protagonista de “Soy Georgina” utilizó sus redes sociales para publicar el primer video en el que se refiere abiertamente a Cristiano Ronaldo como su marido. El detalle no pasó desapercibido, especialmente por la frase que eligió para acompañar las imágenes: “Así me despierta mi marido”.

En el breve video compartido por Georgina, se observa al futbolista disfrutando de un momento de descanso en una piscina mientras su esposa captura la escena, una imagen mucho más relajada que las que habitualmente protagoniza el delantero portugués dentro de los terrenos de juego.

La publicación representa, además, uno de los primeros vistazos que Georgina ofrece de su relación después de convertirse oficialmente en esposa del astro del fútbol.

La publicación apareció acompañada también por una imagen relacionada con las condiciones climáticas que atraviesan en Riad, donde las temperaturas han llegado a los 45 grados Celsius.

Sus primeros días como esposos

La publicación surge pocos días después de que la pareja celebrara una ceremonia privada. Ambos decidieron mantener buena parte de los detalles del enlace lejos de la exposición pública, aunque posteriormente han comenzado a conocerse algunos aspectos de la celebración.

Ahora, las redes sociales se han convertido en la ventana a través de la cual Georgina permite conocer pequeños momentos de esta nueva etapa.

Ese cambio de perspectiva resulta especialmente llamativo porque Cristiano y Georgina han construido durante años una relación muy expuesta mediáticamente. Sin embargo, incluso después de su boda, ambos han mantenido determinados aspectos de su vida en reserva.