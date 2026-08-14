La reacción de Cristiano Ronaldo al ser felicitado por su boda con Georgina

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Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos con el Al Nassr a pocos días de haber contraído matrimonio con Georgina Rodríguez en una ceremonia privada, lo cual despertó millones de reacciones en sus fans, amigos y compañeros de trabajo.

El futbolista portugués recibió una felicitación de su entrenador y de sus compañeros por su boda, pero, su reacción llamó especialmente la atención de quienes estaban presentes.

Vale resaltar que, además de llevar en su mano izquierda la alianza que confirma su nuevo estado civil, Ronaldo apareció con un cambio de imagen que tampoco pasó desapercibido, pues, dejó atrás su habitual cabello oscuro para lucir un tono rubio cobrizo con reflejos rojizos.

Cristiano se puso tímido durante la felicitación

El momento ocurrió cuando el entrenador Ange Postecoglou, reunió al vestuario para recibir nuevamente al delantero. Antes de comenzar con los asuntos deportivos, el técnico quiso dedicar unas palabras al portugués.

“Bienvenido de vuelta, Cris, y felicidades a ti y a tu familia, colega. Qué bueno tenerte de vuelta”, expresó Postecoglou.

Los compañeros del futbolista respondieron con aplausos, pero la reacción del futbolista fue mucho más reservada de lo que cualquiera podría imaginar de una de las figuras deportivas más acostumbradas a estar bajo los reflectores.

Ronaldo se mostró tímido ante las felicitaciones, protagonizando una escena que despertó la simpatía de los aficionados. El video compartido por el club en Instagram superó los dos millones de visualizaciones en pocas horas.

Del festejo por la boda al regreso a las canchas

La celebración, sin embargo, duró poco. Después de felicitar al recién casado, Postecoglou recordó al equipo que la competencia estaba a punto de comenzar y que no había demasiado tiempo para relajarse.

“La liga no va a esperarnos. Necesitamos estar listos en dos días”, fue el mensaje del entrenador australiano.

Así, la etapa de celebración quedó atrás y Ronaldo retomó su rutina deportiva con el Al Nassr. El propio futbolista resumió su regreso a través de sus redes sociales con una sencilla palabra: “Back”, acompañada de fotografías del entrenamiento en las que su nuevo look cobró protagonismo.

La reacción del portugués también llega después de una boda que estuvo muy lejos de los grandes eventos que suelen rodear a las celebridades.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio en una ceremonia civil íntima celebrada en Cascais, Portugal. La pareja estuvo acompañada por sus cinco hijos y únicamente cuatro testigos, entre ellos Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, y un amigo cercano del futbolista.