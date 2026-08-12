El bikini de Georgina Rodríguez, previo a su boda con Cristiano Ronaldo

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La modelo y empresaria Georgina Rodríguez vive un momento de plena felicidad tras sellar su amor con el reconocido futbolista Cristiano Ronaldo.

Fue el martes 11 de agosto cuando se anunció el matrimonio de la popular pareja, quienes se casaron en una ceremonia privada a la que solo habrían asistido sus hijos y sus amigos más cercanos.

En la fotografía compartida en Instagram aparecen sus manos luciendo alianzas doradas en sus dedos, un momento muy especial para ambos desde que Ronaldo quedó flechado por Rodríguez durante una visita a la tienda Gucci en el año 2016.

El bikini de Georgina

Previo a sellar su amor con Cristiano, la modelo disfrutó de unos días en el mar, donde lució ajustados bikinis y vivió momentos familiares muy especiales.

En redes sociales, Rodríguez publicó imágenes y videos de sus días de descanso, destacando por su silueta, la cual cuida con buena alimentación, hidratación y constantes ejercicios.

Georgina reflexionó sobre cuánto ha cambiado su cuerpo y la preocupación que antes le causaban los comentarios del público sobre su aumento de peso.

La respuesta de Ronaldo

La modelo de 32 años indicó que consultó a su ahora esposo sobre las opiniones, recibiendo una respuesta que quedó marcada en su corazón:

“Y él (Cristiano) me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres: una mujer perfecta, guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien’. Y hablamos de muchas cosas más”, escribió.