El lugar de ensueño donde se casó Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

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Finalmente, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han casado. Después de un año de haberse comprometido, el futbolista portugués y la modelo argentina han contraído nupcias en una boda privada este 11 de agosto.

Según información suministrada por People, la ceremonia se celebró rodeada de sus seres queridos y junto a sus cinco hijos: Cristiano Jr., Eva María, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

¿Dónde se casó Cristiano?

La boda de Cristiano y Gio se ha llevado a cabo en Cascais, Portugal, una localidad que se encuentra en una bella bahía arenosa en el océano Atlántico, a unos 25 km al oeste de Lisboa.

Aunque los rumores apuntaban a que la pareja se casaría en Madeira, lugar de nacimiento del astro portugués, los esposos decidieron trasladar la celebración a un refugio paradisiaco.

Una unión para toda la vida

A través de Instagram, el delantero del Al-Nassr compartió la foto que confirma el matrimonio con Rodríguez. Para el gran anuncio, compartió una postal de sus manos unidas, ofreciendo una vista de cerca de su enorme y brillante anillo de forma ovalada.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina en la descripción de la publicación que supera los cinco millones de "me gusta" en Instagram.