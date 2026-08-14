Sale a la luz el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina

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Han pasado tres días desde que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron por lo civil en una ceremonia privada celebrada en Cascais, Portugal. Ahora, surgen detalles de lo que fue su acuerdo prenupcial, una medida que busca proteger los bienes adquiridos.

Aunque no hay duda de su amor, ambos han asumido el compromiso de cuidar su patrimonio luego de construir una fortuna en conjunto y por separado a lo largo de diez años de relación y cinco hijos.

Acuerdo prematrimonial

Uno de los puntos importantes del documento que firmaron apenas un día antes de casarse establece un régimen de separación de bienes. Es decir, durante el matrimonio, los beneficios obtenidos por ambos les corresponden en reparto igualitario.

En caso de una separación, Georgina Rodríguez tendría una pensión vitalicia de aproximadamente 100.000 euros mensuales. Además, destaca la distribución de los activos inmobiliarios de la pareja.

La propiedad ubicada en La Finca, Madrid, quedaría exclusivamente en manos de la influencer. Esta residencia ha sido clave y un punto importante de encuentros familiares.

Para los esposos, es fundamental blindar el futuro y el bienestar de sus hijos: Cristiano Jr., Eva María, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

Detalles de la boda

El enlace se llevó a cabo el 11 de agosto, exactamente a un año de haberse comprometido. En la ceremonia los acompañaron Miguel Paixão, amigo cercano de Cristiano Ronaldo, e Ivana Rodríguez, hermana de Georgina.

Los otros dos testigos fueron José Rodríguez Sangil, relacionado con el sector de la joyería, y su esposa, Mónica González Martínez, ambos cercanos a Georgina.